غدًا، انطلاق مسابقة ingitEd  للابتكار

تنطلق غدا فعاليات مسابقة ignitED في دورتها الثانية تحت عنوان "تمكين المستقبل: حلول الطاقة النظيفة والمتجددة حيث تهدف المسابقة هذا العام إلى تحفيز الطلاب على استكشاف مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، عبر ثلاث مسارات مختلفة: الروبوتات وتطوير البرمجيات والمواقع الإلكترونية.

المنافسة فى مجال الروبوتات

تجمع المسابقة نخبة من الطلاب المصريين الموهوبين، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا، للمنافسة في مجالات الروبوتات وتطوير البرمجيات، بهدف ابتكار حلول مبتكرة لأزمة الطاقة العالمية.

وقد شهدت المسابقة هذا العام توسعًا ملحوظًا بمشاركة 500 طالب وطالبة من 33 مدرسة ممثلة لـ9 محافظات مصرية، مع تطبيق نظام التعلم عن بُعد لتعزيز مشاركة الطلاب من مختلف أنحاء الجمهورية.

عروض حية للمشروعات المشاركة

سيقدم المشاركون مشروعاتهم المبتكرة أمام لجنة تحكيم متخصصة، وسط حضور موسع لممثلين عن الهيئات التعليمية والتكنولوجية كما سيشهد الحدث الذى تنظمه جمعية التطوير والتنمية عروضًا حية للمشروعات المشاركة، إضافة إلى جلسات تعريفية عن أهمية الطاقة النظيفة ودور الابتكار التكنولوجي في بناء مستقبل مستدام، ثم حفل توزيع الجوائز علي الطلاب الفائزين.

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