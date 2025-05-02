الجمعة 02 مايو 2025
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شباب كفر الشيخ يختتم مبادرة "عظماء القانون" لتعزيز القيم المهنية في المحاماة

الكيانات الشبابية
الكيانات الشبابية بكفرالشيخ، فيتو

نظم اتحاد شباب كفر الشيخ الحفل الختامي لمبادرة "عظماء القانون" ومسابقة "محامٍ تحت التمرين"، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي بكفر الشيخ، تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

بدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض مسرحي قانوني بعنوان "رسالة المحاماة.. شرف وقضية"، جسّد القيم السامية لمهنة المحاماة ورسالتها الإنسانية في إحقاق الحق والدفاع عن العدالة.

أكد الدكتور عزت محروس، مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة تهدف إلى غرس قيم المحاماة الأصيلة في نفوس الشباب، من صدق وأمانة وشرف الكلمة، وان ما نشهده اليوم هو ثمرة جهد مخلص وروح تنافسية شريفة بين المشاركين، وبداية لمسيرة مهنية مشرفة في ميدان القانون لشباب واعد، وأثمن الجهود التي بذلها اتحاد شباب كفر الشيخ في إنجاح هذه المبادرة."

شهد الحفل حضورًا لافتًا من القيادات القانونية والشبابية، وجاء التنفيذ تحت إشراف  مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وحسن الدسوقي، منسق الكيانات الشبابية بالمحافظة، ومحمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ وأمين صندوق اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، وبحضور شيماء بدر، رئيسة مبادرة "عظماء القانون"، وعدد من المهتمين بنشر ثقافة العدالة وتعزيز المهنية القانونية بين الشباب واعضاء اتحاد شباب كفرالشيخ.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الكيانات الشبابية المركز الثقافي محافظ كفر الشيخ

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