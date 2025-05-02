الجمعة 02 مايو 2025
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حوادث

التحفظ على هواتف تيك توكر شهيرة بعد اتهامها بنشر الفسق والفجور

صانعة المحتوى
صانعة المحتوى

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع تيك توكر مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر بتهمة التحريض علي الفسق والفجور، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على 3 هواتف محمول كانوا بحيازتها ومقاطع فيديو خاصة بها تمهيدا لتفريغها.

 

 

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المعلوماتية وضبط الممارسات المخالفة للقانون عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى صانعات المحتوى، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك تنفيذًا لقرار صادر من النيابة العامة.

 

جاء ضبط المتهمة على خلفية نشرها مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات منافية للآداب العامة وتحرض على الفسق، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى. وقد أسفر التفتيش عن ضبط ثلاثة هواتف محمولة بحوزتها، وبفحصها فنيا تبين احتواؤها على المقاطع المشار إليها.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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القبض على صانعة المحتوى بتهمة التحريض على الفسق
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