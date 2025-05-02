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خارج الحدود

زيلينسكي يؤيد اقتراح وقف إطلاق النار الأمريكي ويطالب موسكو بالأمر نفسه

زيلينسكي،فيتو
زيلينسكي،فيتو

أيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم الجمعة، اقتراح وقف إطلاق النار الأمريكي الكامل وغير المشروط مطالبا  موسكو أن تفعل الشيء نفسه.

وفي سياق آخر وقعت الولايات المتحدة اتفاقًا تاريخيًا بشأن استغلال الموارد الطبيعية مع أوكرانيا، بعد مفاوضات مكثفة، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقع عن الجانب الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت، وعن الجانب الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.

ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية صورا على منصة إكس، وعلقت بأنه "في 30 أبريل، وقّعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقيةً لإنشاء صندوق استثمار إعادة الإعمار الأمريكي الأوكراني".

وأضافت الوزارة أن "هذه الشراكة الاقتصادية التاريخية تضاف بوضوح إلى التزام إدارة ترامب بأوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة".

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الرئيس الأوكراني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي موسكو

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