المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين قسريا بالضفة
قالت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة: نشعر بالقلق إزاء النزوح المتزايد للفلسطينيين وتدمير المنازل في مخيمات الضفة الغربية.
نزوح عشرات آلاف الفلسطينيين بالضفة الغربية تهجير قسري
وأضافت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: نزوح عشرات آلاف الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية يشكل تهجيرا قسريا جماعيا وقلقون من أن يكون هدم منازل الضفة لإجبار السكان على النزوح مما يشكل عقابا جماعيا.
وتابعت: تعزيز إسرائيل وجودها بمخيمات الضفة يتعارض مع التزامها بإنهائه بالأراضي المحتلة.
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