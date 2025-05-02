الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين قسريا بالضفة

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

قالت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة: نشعر بالقلق إزاء النزوح المتزايد للفلسطينيين وتدمير المنازل في مخيمات الضفة الغربية.

 نزوح عشرات آلاف الفلسطينيين بالضفة الغربية  تهجير قسري 

وأضافت  المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: نزوح عشرات آلاف الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية يشكل تهجيرا قسريا جماعيا وقلقون من أن يكون هدم منازل الضفة لإجبار السكان على النزوح مما يشكل عقابا جماعيا.

وتابعت: تعزيز إسرائيل وجودها بمخيمات الضفة يتعارض مع التزامها بإنهائه بالأراضي المحتلة.
 

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الضفة الغربية تهجير قسري إسرائيل

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