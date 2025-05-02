تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة مقطع فيديو يظهر شخصين أثناء سرقتهما للمواسير النحاسية الخاصة بتكييف أحد المساجد بمحافظة دمياط.

ضبط لصين سرقا مواسير تكييف أحد المساجد بدمياط

بالفحص والتحري، تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاملان لهما معلومات جنائية، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما عدد 2 ماسورة نحاس من التي تم الاستيلاء عليها من المسجد.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

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