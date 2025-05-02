الرقابة على الصادرات: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بصناعة المعارض

شارك المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على للصادرات والواردات بمؤتمر الاتحاد الدولي للمعارض لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والذي نظمه الاتحاد الدولي للمعارض UFI.

الترويج للدولة المصرية كمركز لسياحة المعارض والمؤتمرات

ويستهدف المؤتمر الترويج للدولة المصرية كمركز ومقصد لسياحة المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لموقعها الاستراتيجي وتاريخها العريق ولتوافر عناصر الجذب السياحي فضلا عن تنوع قطاعات الاقتصاد المصري وتطور البنية الأساسية المؤهلة لنمو صناعة المعارض والمؤتمرات.

وشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 165 مشاركًا من كبار المسؤولين التنفيذيين والممثلين البارزين في صناعة المعارض ومنظمي ومديري مراكز المؤتمرات والمعارض وصناع القرار من أكثر من 31 دولة تشمل مصر والسعودية والإمارات والعراق وعمان والكويت وليبيا وتونس ولبنان وقطر وألمانيا والبرتغال وتايلاند والصين وكندا وفرنسا والهند وإنجلترا وإيطاليا وبلجيكا وكينيا ورواندا والجزائر وتركيا والأردن وهولندا وأمريكا ونيجيريا وموريتانيا وجنوب أفريقيا والبحرين.



وأشار المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى الدور البارز للمعارض فى حركة التجارة وزيادة الصادرات المصرية وتشجيع المنافسة.

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بصناعة المعارض باعتبارها محركًا استراتيجيًا للاستثمار والتنمية الاقتصادية.

ولفت إلى الدور المتنامي للهيئة في المشاركة بالمعارض وتذليل العقبات أمام المصدرين المصريين، إذ قدم العديد من الاستشارات الفنية والبرامج التدريبية المتميزة، كما شارك مركز التميز التابع للهيئة فى العديد من المعارض مثل:

1-المشاركة بمعرض AFRO PLAST الدولي لماكينات ومنتجات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة وعلى هامش المعرض تم عقد مؤتمر بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بعنوان الرقابة النوعية على الصادرات لضمان تنافسية المنتج المصري.

2-المشاركة في فاعليات افتتاح الدورة التاسعة عشر من معرض القاهرة الدولي للجلود وقد استعرض فريق عمل الهيئة طوال أيام المعرض كافة إمكانيات الهيئة وما تقدمه من خدمات لخدمة رجال الأعمال من مصدرين ومستودين ومصنعين.

3- المشاركة بفعاليات معرض DENIMSANDJEANS EGYPT.

4- المشاركة بفعاليات معرض Cairo Mother & La Pijama

5- المشاركة بفعاليات معرض كايرو فاشون وعلى هامش المعرض قدمت الهيئة ندوة بعنوان طريقك إلى التصدير حيث تم استعراض أنشطة الهيئة المختلفة والدعم المقدم من الهيئة لزيادة الصادرات المصرية نحو 145 مليار صادرات.

7- المشاركة بفعاليات المعرض الدولي التاسع عشر لماكينات صناعة الغزل والنسيج والسجاد والأقمشة وتكنولوجيا الطباعة ومستلزماتهم، لتعزيز القدرات التصديرية لمصانع القطاعات النسيجية لضمان النفاذ لمختلف الأسواق العالمية.

ولفت «النجار» إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية الداعمة لصناعة المعارض، من خلال تحديث شامل للمرافق، ورفع كفاءة الطرق والموانئ والمطارات وفق المعايير الدولية.

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