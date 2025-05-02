كهربا ينشر فيديو رفقة أمح الدولي برسالة مؤثرة

نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الاتحاد الليبي الحالي والأهلي السابق مقطع فيديو يجمع بينه وبين المشجع الأهلاوي الراحل أمح الدولي.

ونشر كهربا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك مقطع فيديو بينه وبين الراحل وعلق عليه برسالة مؤثرة والتي جاء كالتالي: اللي بينا عمره ما هينتهي، حتى وانت بعيد عن عيني، دايمًا في قلبي يا صاحبي اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراقه، واجمعنا به في فردوسك الأعلى بلا حساب ولا عذاب.



كهربا ينعى أمح الدولي

وكان محمود كهربا قد نعى أمح الدولي أشهر مشجعي النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور انستجرام.

وقال كهربا: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أخويا وحبيبي محمد أحمد عبد الغني.. رحم الله قلبك الطيب..رحم الله بسمتك ووجهك البشوش..رحم الله روحك الجميلة.. نسأل الله أن يجعلك في جنات الفردوس".

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