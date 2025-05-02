بيان عاجل من الرئاسة السورية بشأن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي

قالت الرئاسة السورية، اليوم الجمعة: إن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير.

وأضافت الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي استمرار للخطوات المتهورة التي تسعى لزعزعة الاستقرار وتفاقم الأزمات الأمنية.

وتابعت الرئاسة السورية: الاعتداءات محلية أو خارجية لن تنجح في إضعاف إرادة الشعب السوري أو إعاقة جهود تحقيق الاستقرار.

وطالبت الرئاسة السورية المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف لجانب ‎سوريا في مواجهة اعتداءات إسرائيل العدوانية، كما دعت الدول العربية إلى توحيد مواقفها والتعبير عن دعمها الكامل لسوريا في مواجهة هجمات إسرائيل.

جيش الاحتلال يستهدف مواقع قرب القصر الرئاسي في دمشق

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة: إن جيش الاحتلال هاجم هدفا قرب القصر الرئاسي في العاصمة السورية، مجددا تعهده بحماية أبناء الأقلية الدرزية.

وهذه هي المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل ضربة على سوريا في غضون يومين، بعدما تعهدت بالدفاع عن الأقلية الدرزية.

وتعكس هذه الضربات تحديا إضافيا أمام جهود الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع لبسط سيطرته على البلاد التي مزقتها الحرب.

لن نسمح للقوات السورية بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز

وقال نتنياهو في بيان مشترك مع وزير دفاعه يسرائيل كاتس: "شنت إسرائيل الليلة الماضية غارة جوية قرب القصر الرئاسي في دمشق".

وأضاف: "هذه رسالة واضحة للنظام السوري مفادها أننا لن نسمح للقوات السورية بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز".

التوترات الأخيرة في جرمانا بريف دمشق

وكانت طائرة إسرائيلية قد قصفت الأربعاء الماضي ما ادعت إسرائيل أنها 3 "أهداف أمنية" داخل أشرفية صحنايا، بزعم "الدفاع" عن الدروز، وذلك ضمن محاولات إسرائيل استغلال الدروز لترسيخ انتهاكاتها للسيادة السورية، في وقت تؤكد دمشق أن لجميع الطوائف في البلاد حقوقا متساوية دون أي تمييز.

وتأتي هذه الضربات في ظل التوترات الأخيرة في جرمانا بريف دمشق والتي انتهت باتفاق بين الحكومة ومشيخة العقل في المدينة يقضي بدخول جهاز الأمن العام جرمانا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.