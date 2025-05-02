رئيس البرلمان المجري في زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لاسلو كوفر، رئيس الجمعية الوطنية بالمجر (البرلمان المجري) ترافقه قرينته، وريتا هرنسار سفيرة المجر بالقاهرة ووفد مرافق، وذلك بمقر الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي اللقاء علي هامش زيارة رئيس الجمعية الوطنية المجرية لمجلس النواب المصري وفي إطار تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجال التنمية العمرانية والتخطيط الحضري.

بدأت الزيارة بمقر الشركة، حيث رحّب المهندس خالد عباس بالوفد الزائر، مؤكدًا على عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية المجر، وأهمية مثل هذه الزيارات في نقل الصورة الواقعية لما تشهده مصر من تطورات عمرانية غير مسبوقة.

واستعرض خالد عباس خلال اللقاء ملامح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مع عرض فيلم وثائقي يوضح أهم معالم المشروع، والخطط المستقبلية، والرؤية التي تقود هذا المشروع القومي العملاق، والذي يمثل نقلة نوعية في مجال التخطيط العمراني الحديث في مصر.

من جانبه، أعرب لاسلو كوفر عن إعجابه الشديد بما شاهده من تطور عمراني وحضاري متقدم في العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أنه سبق له زيارة عدد من العواصم الجديدة حول العالم، إلا أن ما رآه في مصر يُعد نموذجًا فريدًا ومميزًا يعكس مدى التقدم الذي تحرزه الدولة المصرية في هذا القطاع الحيوي.

وعقب ذلك، قام الوفد بجولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المعالم البارزة في العاصمة الإدارية، من بينها الحي الحكومي، وكاتدرائية ميلاد المسيح،بالإضافة إلى مدينة الفنون والثقافة، حيث أبدى الوفد إعجابه بحجم الإنجاز وسرعة التنفيذ.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتنامية بين مصر والمجر، وحرص الجانب المجري علي التعرف علي مشروع العاصمة الإدارية والتجارب الناجحة في مختلف المجالات، وعلى رأسها التنمية العمرانية المستدامة.

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