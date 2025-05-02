الجمعة 02 مايو 2025
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عقارات

بيع محال تجارية ووحدات إدارية في مزاد بمدينة حدائق العاصمة

مزاد علني، فيتو
مزاد علني، فيتو

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، إنه تم عُقد جلسة مزاد علني لبيع محال تجارية وصيدلية، و٤ وحدات إدارية بمقر الجهاز، بحضور مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية، وممثلي مجلس الدولة، وذلك في إطار الحرص على تلبية احتياجات السكان وتوفير الخدمات لهم.
وأوضح المهندس عمار مندور، أن المحال التي تم بيعها بالسوق التجارية رقم 65 بمركز الخدمات رقم ١٣ بحي الأمل بعدد 5 محال وصيدلية، بالإضافة إلى 4 محال أخرى تم بيعها أسفل عمارتين بحي الزهور.

وقال: تم اختيار الأنشطة حسب احتياجات كل منطقة مع التأكيد على مراعاة اختيار أنشطة غير مقلقة لراحة السكان أسفل العمارات،  وتنوعت الأنشطة ما بين (سوبر ماركت - دواجن - مطعم - مخبز سياحي - ألبان - موان - منظفات...)، ويعكس الإقبال على المزاد مستقبل الاستثمار بمدينة حدائق العاصمة وإقبال المواطنين والمستثمرين عليها.

وفي السياق ذاته، قام المهندس عمار مندور، ومسئولو الجهاز، بالمرور على بعض عمارات مشروع إسكان محدودي الدخل ومتوسطى الدخل بالمدينة وأعمال المرافق الخاصة بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا.

وتفقد رئيس الجهاز، ومرافقوه، الأعمال الجارى تنفيذها بمواقع العمارات، مؤكدًا ضرورة تكثيف الأعمال بالمشروع وتوفير الخامات اللازمة للبناء والتشطيب، والتنبيه على الشركات بزيادة نسب الإنجاز بالمشروع، وضرورة المتابعة الدائمة للأعمال وتلافى أية ملاحظات أولًا بأول.

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المهندس عمار مندور هيئة المجتمعات العمرانية رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة مدينة حدائق العاصمة
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