سيطرة سعودية، التشكيل المثالي لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التشكيل المثالي لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد نهاية دور الأربعة، والذي شهد مشاركة ثلاثة أندية سعودية هي الأهلي، الهلال، والنصر.

تشكيل نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة المثالي

حراسة المرمى: لويس ياماجوتشي (كاواساكي فرونتالي)

خط الدفاع: علي مجرشي (الأهلي) – أيمريك لابورت (النصر) – يوتشي ماروياما (كاواساكي) – إزجان أليوسكي (الأهلي)

خط الوسط: رياض محرز (الأهلي) – أيمن يحيى (النصر) – روبرتو فيرمينو (الأهلي) – ساديو ماني (النصر)

خط الهجوم: إيفان توني (الأهلي) – يوتو أوزيكي (كاواساكي)

موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

من المقرر أن يستضيف ملعب الإنماء في مدينة جدة مباراة الأهلي ضد كاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، غدا السبت الموافق 3 مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

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