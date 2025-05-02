توافد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بالإسكندرية

شهدت نقابة الصحفيين بالإسكندرية، زيادة توافد أعضاء النقابة للتسجيل في الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين للانتخابات التجديد النصفي وذلك عقب صلاة الجمعة.

قال رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية: إننا نستقبل زملائنا في انتخابات التجديد النصفي بكل حب وترحاب فهي منافسة من أجل خدمة الزملاء والزميلات على مستوى الجمهورية لاختيار نقيب عام و٦ من أعضاء المجلس.



وأضاف خالد الأمير وكيل نقابة الصحفيين في الإسكندرية: عندما يجتمع الصحفيون في بيتهم نخلع عباءة الرداء السياسي ونكون جميعا صحفيون فقط لنعمل من أجل مصلحة الزملاء ورقي مهنتنا الأب تحتاج منا الكثير فاليوم لا خاسر، جميعنا واحد الفائز والغير فائز فهو يوم عرس ديمقراطي.

وتوافد الصحفيون بالإسكندرية من أعضاء النقابة استعدادا للإدلاء باصواتهم في انتخابات التجديد النصفي من جريدة الأهرام والجمهورية والمصري اليوم والشروق والدستور والروزا يوسف وصحفي موقع اليوم السابع والفجر واليوم.



ووجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة للزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الخامس للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح الجمعة 2 مايو 2025، وذلك إعمـالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).

وكانت قد بدأت إجراءات التسجيل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل حتى الثانية ظهرًا بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وقال جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة، أنه في حال اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (25%) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة وعددهم (10234) صحفيًا، يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة في الطابق الأرضي لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م)، النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده، اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م، مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

وقال: إن الانتخابات ستجرى في (23) لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن عمليتي التصويت وفرز الأصوات تتم تحت إشراف قضائي كامل من السادة قضاة مجلس الدولة.

وأشار إلى أنه في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمقعد النقيب على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات يوم السبت 3 مايو 2025م، من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

وأكد رئيس اللجنة أنه في حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 16 مايو 2025م، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك، موضحًا أنه يجوز سداد اشتراك النقابة في نفس يوم التصويت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.