ضربات أمنية موجعة لتجار السموم البيضاء في عدد من المحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، جهودها المكثفة التي أسفرت عن نتائج إيجابية خلال الأيام الماضية.

وجاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى التصدي الحاسم لجرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج هذه السموم.

ضبطيات نوعية بعدة محافظات

مديرية أمن القليوبية:

تمكن رجال الشرطة من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهما أكثر من 5 كيلو جرام من مخدر الشابو، و2 كيلوجرام من مخدر الهيروين، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، وسلاحين أبيضين.

مديرية أمن السويس:

ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزتهما 30 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

مديرية أمن الإسماعيلية:

ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة أبو صوير، بحوزتهما 15 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وأكثر من كيلوغرام من مخدر الهيروين.

مديرية أمن المنوفية:

ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة تلا، وبحوزته 15 كيلو جرام من مخدر الحشيش.



9 ملايين جنيه قيمة السموم المضبوطة

وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 9 ملايين جنيه، في ضربة موجعة لتجار المخدرات وأرباحهم غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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