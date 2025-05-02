ربيعة يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

وجه الدولي رامي ربيعة، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى جمهور المارد الأحمر، بعد تعرضه لهجوم شديد من بعض الجماهير على مدار الفترة الأخيرة.

نشر رامي ربيعة، عبر خاصية الإستوري على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور "إنستجرام"، رسالة قائلًا: "في وقت الشدائد يظهر حب الناس وعظمة جمهور النادي الأهلي واحترامهم ومساندتهم لي".

وأكمل مدافع الاهلي قائلًا: "أشكركم على دعمكم لي دوما لأني محتاج لكم دايما في ظهري وأعدكم أن أبذل قصارى جهدي لإسعادكم.. القادم أفضل إن شاء الله".

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