الجمعة 02 مايو 2025
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رياضة

مدرب ألماني جديد يعتذر عن قيادة الأهلي

روجر شميت
روجر شميت

تلقى النادي الأهلي اعتذارا جديد من أحد المدربين المميزين المرشحين لقيادته خلفا لمارسيل كولر الذس رحل عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز.

وعلمت فيتو أن الألماني روجر شميت، المدير الفني السابق لنادي بايرن ليفركوزن وكذلك بنفيكا البرتغالي، اعتذر لمسئولي الاهلي عن تولي قيادة الفريق بسبب رغبته أيضا في عدم العمل فى القارة الأفريقية ومع طموحاته للاستمرار في العمل أوروبيا.

ولحق شميت بمواطنه ماركو روزه، المدير الفني السابق لفريق لايبزج الألماني، الذي اعتذر هو الآخر عن تولي القيادة الفنية للأهلي لنفس الأمر السابق ذكره.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود الأحد المقبل.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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الأهلي كولر روزه روجر شميت

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