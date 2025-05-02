المباحث تستمع إلى سائق سمح لنجله الطفل بقيادة سيارة ربع نقل بالتجمع الخامس

يستمع رجال المباحث الجنائية إلى سائق سمح لنجله الطفل بقيادة سيارة "ربع نقل" والسير بها برعونة، ما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وذلك بمنطقة التجمع الخامس.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن ظهور طفل يقود سيارة نقل صغيرة بطريقة متهورة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

بالفحص، أمكن تحديد السيارة وضبط مالكها، وتبين أنه سائق ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بأنه بعد انتهاء عمله بالسيارة، سمح لنجله البالغ من العمر 13 عامًا (طالب) بقيادتها أثناء جلوسه بجواره بغرض تعليمه القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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