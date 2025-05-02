القبض على صانعة المحتوى بتهمة التحريض على الفسق

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المعلوماتية وضبط الممارسات المخالفة للقانون عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى صانعات المحتوى، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك تنفيذًا لقرار صادر من النيابة العامة.

جاء ضبط المتهمة على خلفية نشرها مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات منافية للآداب العامة وتحرض على الفسق، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى. وقد أسفر التفتيش عن ضبط ثلاثة هواتف محمولة بحوزتها، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على المقاطع المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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