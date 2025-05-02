الأهلي يعود للمربع صفر في ملف خليفة كولر.. فشل المفاوضات مع الألماني ماركو روزه.. جوميز خارج الحسابات.. والبحث عن البديل عرض مستمر

الدوري المصري، لا حديث يعلو داخل النادي الأهلي فوق الاستقرار على خليفة مارسيل كولر المدير الفني السابق للأحمر والذي تمت إقالته بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت وجود مفاوضات مع الألماني ماركو روزه من أجل تولي القيادة الفنية للفريق خلفا للمدرب السويسري ولكن هذه المفاوضات لم تكتمل.

وفجر مصدر داخل النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل صباح اليوم الجمعة بتأكيد فشل المفاوضات تماما مع الألماني ماركو روزه المدير الفني لفريق لايبزج الألماني.

وقال فى تصريحات خاصة لـ فيتو: المفاوضات مع روزه فشلت تماما بسبب رغبة المدرب الألماني فى الاستمرار فى العمل بأوروبا وعدم الحضور إلى القارة الأفريقية.

وأوضح أن روزه رحب بإمكانية تغيير قراره حال وصول عرض سعودي ضخم له ولكن فى الوقت الحالي لن يدرب فى أفريقيا، وبالتالي لن يحضر إلى القاهرة لتولي تدريب الأهلي.

وتابع: الأمور ليست مادية فى الوقت الحالي ولكن قناعات المدرب الألماني الشهير هي من أجهضت محاولات التعاقد معه.

ويدرس النادي الأهلي فى الوقت الحالي العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب من أجل اختيار أحدهم لخلافة كولر، حيث استبعد الأهلي من حساباته البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك.

وقالت مصادر إن الأهلي لم يعقد أى جلسة زووم مع المدرب الألماني ماركو روزه كما تردد حيث رفض الأخير الأمر من “بابه” وتمسك برفضه العمل فى القارة الأفريقية، مؤكدا رغبته فى الاستمرار فى العمل بأوروبا على أن يكون العمل فى الدوري السعودي استثناء، حال وصول عرض مغرٍ له من أحد أندية دوري روشن.

من ناحية أخرى، يواصل مسئولو النادي الأهلي التفاوض مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق ومحاميه، من أجل التوصل لاتفاق بشأن حل أزمة الشرط الجزائي فى عقده، حيث يرغب مسئولو القلعة الحمراء فى دفع قيمة الشهرين المتبقيين فى عقده عن الموسم الحالي، بينما يرغب المدرب السويسري فى الحصول على قيمة عقده كاملة حتى نهاية الموسم المقبل.

ووفقا للعقد، يحصل كولر على راتب شهري بقيمة 250 ألف دولار، ويحق له الحصول على 3.5 مليون حتى نهاية عقده، حيث يتفاوض معه مسئولو النادي الأهلي من أجل التنازل عن الجزء المتبقي فى الموسم المقبل، أو الحصول على جزء من قيمة الشرط الجزائي والتنازل عن الجزء الآخر وإنهاء الأزمة بين الطرفين بشكل ودي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود الأحد المقبل.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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