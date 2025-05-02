الجمعة 02 مايو 2025
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رياضة

جوميز يتحدث عن مستقبل الفتح السعودي في دوري روشن

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

يرى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الفتح السعودي، أن فريقه لم يضمن البقاء في الدوري السعودي حتى الآن، على الرغم من ترك مناطق الهبوط.

وقال جوميزفي تصريحات صحفية: "لم نضمن البقاء رغم فوزنا على الشباب، وهي ثلاث نقاط مهمة لتحقيق هدفنا، ولدينا معارك مهمة في المباريات المتبقية".

وأضاف: الشباب فريق كبير ويملك عناصر مميزة، كنت أعلم أنه يغير أسلوبه حسب المباريات، وتمكنا من الحد من خطورته".وتابع: "سنحت لنا فرص وتمكنا من تسجيل 3 أهداف".

وعن سبب بقائه في مقاعد الاحتياط وتولي مساعده التوجيه: "كنت أحلل فريق الشباب مع المساعدين أثناء سير المباراة".

وفاز الفتح بنتيجة 3-1 أمام الشباب بالأمس الخميس، ضمن منافسات الأسبوع 30 من الدوري السعودي.

ورفع الفتح رصيده من النقاط إلى 33 في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري السعودي.

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