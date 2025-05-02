المزاح القاتل، اللهو بالسكين ينهي حياة طفلة على يد شقيقها بالدقهلية

شهدت قرية قرقيرة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مقتل طفلة بالخطأ على يد شقيقها بطعنة في الصدر.

مصرع طفلة على يد شقيقها

لقيت طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا مصرعها، اليوم الجمعة، داخل منزل أسرتها بقرية قرقيرة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد إصابتها بطعنات نافذة على يد شقيقها خلال وصلة مزاح بينهما.

مستشفى السنبلاوين يستقبل جثة طفلة

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول الطفلة غادة.أ، جثة هامدة إلى مستشفى السنبلاوين العام، إثر إصابتها بطعنات بالصدر.

كانوا بيلعبوا.. مقتل طفلة بطعنه

وبالانتقال والفحص، تبين من تحريات ضباط مباحث مركز السنبلاوين، أن الطفلة كانت تلهو مع شقيقها محمود.أ، البالغ من العمر 14 عامًا، وأثناء المزاح أمسك سكينًا، فانزلقت من يده لتصيب شقيقته إصابة قاتلة.

وتم التحفظ على الطفل، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

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