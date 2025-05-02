حبس شخص لحيازته 150 كيلو حشيش في الإسماعيلية

قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته 150 كيلو حشيش بقيمة 15 مليون جنيه تم ضبطه قبل ترويجها على عملائه في الإسماعيلية.

سقوط أخطر تاجر حشيش فى الإسماعيلية

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، جلب عنصر إجرامي كمية من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها متخذًا من دائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية مركزًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 150 كيلو جراما، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 15 مليون جنيه تقريبًا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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