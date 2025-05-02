التفاصيل الكاملة لهجوم الجمهور على عدوية شعبان عبد الرحيم بعد سخريته من رضا البحراوي

عاد مؤدي المهرجانات، عدوية شعبان عبد الرحيم، ليثير الجدل من جديد، بعد سخريته مع المطرب الشعبي، رضا البحراوي، بطريقة غير مباشرة، وهو ما عرضه لانتقادات حادة من الجمهور.

في هذا السياق، فاجأ عدوية الجمهور بحذف المنشور، وذلك بعد هجوم الجمهور عليه، وانتقاده بشكل حاد، لسخريته من صديقه رضا البحراوي، بعد أن تعرض للإيقاف من نقابة المهن الموسيقية.

في هذا السياق، نشر “عدوية” عبر حسابه على موقع فيس بوك، صورة برفقة مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وقال: “أحلى حاجة في الدنيا دي إنك تشوف ربنا بيجبلك حقك، وأنت قاعد ربنا ينصرك يا بيكا، اللهم لا شماتة، يلا المركب اللي تودي”.

وجاء المنشور كإشارة غير مباشرة من عدوية للسخرية من رضا البحراوي، وهو ما جعله يتعرض لانتقادات حادة في التعليقات على المنشور، منتقدين طريقته من السخرية من صديقه بهذا الأسلوب.

ويأتي هذا المنشور بعد الخلافات التي وقعت بين “البحراوي” وعدوية منذ فترة، بعد أن رفض الأخير تقديم دويتو غنائي معه، وهو ما جعله يهاجمه بشكل مستمر عبر حسابه على موقع “فيس بوك”.

رضا البحراوي

على جانب آخر، كان المطرب الشعبى، رضا البحراوي، خرج عن صمته للتعليق على قرار نقابة المهن الموسيقية، بإيقافه عن الغناء شهرا، وإحالته للتأديب، بسبب واقعة فيديو الأغنية المسيئة.

في هذا السياق، قال “البحراوي”: “مش هعلق على قرارات النقابة وليهم كل الاحترام والتقدير وكل اللى هنقوله الحمدلله، قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ”.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قررت بناء على التوصية من المستشار أحمد أسامة محرم القاضي بمجلس الدولة ورئيس لجنة التحقيقات لدى نقابة الموسيقيين، إيقاف العضو العامل رضا محمد درويش الشهير برضا البحراوى لمدة شهر يبدأ من اليوم 1 من مايو.

فيما قررت النقابة، إحالة رضا لمجلس التأديب، نظرا لمخالفته لما أقر وتعهد به سابقا بجلسة تحقيق بعدم استخدام الشعارات الخارجة عن آداب المهنة ومخالفته لنص المادتين 60 و61 بقانون النقابات الفنية رقم 35 لعام 1978.

ويأتي ذلك في ضوء ماتم رصده مؤخرا أو اتساقا مع دور نقابة المهن الموسيقية الوطني في الحفاظ على الآداب والتقاليد المجتمعية.

وقالت النقابة إنها تلتزم بالحياد الكامل في تعاملها مع جميع أعضائها، ولا تكيل بمكيالين في قراراتها، مؤكدةً أن الحفاظ على قيم المجتمع المصري واحترام القواعد والأعراف الفنية يأتي في مقدمة أولوياتها.

وتواصل النقابة دورها في دعم كل فنان يحترم رسالته الفنية، وفي الوقت نفسه تتخذ الإجراءات الرادعة تجاه أي تجاوزات، التزامًا منها بصيانة الذوق العام وحماية مكانة الفن المصري.

على الجانب الآخر، كان قد حضر البحراوي للتحقيق، داخل مقر نقابة المهن الموسيقية، بعد انتشار مقطع فيديو مسيء منسوب له أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مصدر داخل النقابة فإن “البحراوي”، في جلسة التحقيق معه قال: "طول عمري بحترم الجمهور وبحاول أقدم فن كويس ولا بشتم في الأغاني بتاعتي والفيديو اللى منتشر على الفيس بوك، عدى عليه أكتر من 5 سنوات".

وواصل “البحراوي”: “الفنان مصطفى كامل عارف كويس أني عمري ما بقدم حاجة في الأغاني بتاعتي ليها علاقة بمؤسسات الدولة، لأني بحترمهم كلهم، والأغنية اللى كانت من خمس سنوات، كانت خبرتي قليلة، والموال اللى في الأغنية مش بتاعي، لأن كان كوبلية بسيط لفنان شعبي راحل منذ سنوات”.

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