الجمعة 02 مايو 2025
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رياضة

صدمة في الأهلي بعد انتهاء موسم هذا اللاعب

عماد النحاس
عماد النحاس

الدوري المصري، تلقى الجهاز الفني للأهلي بقيادة عماد النحاس صدمة جديدة بعد التأكد من صعوبة لحاق أشرف داري لاعب الفريق بمباريات الدوري المتبقية هذا الموسم بعد الأشعة التى خضع لها، وأثبتت إصابته بشد من الدرجة الأولى فى العضلة الخلفية، حيث يحتاج اللاعب لمدة قد تصل إلى شهر كامل من أجل إعلان جاهزيته.

اشرف داري
أشرف داري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود الأحد القادم.

 

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري. 

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الأهلي أشرف داري النادي الأهلي

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