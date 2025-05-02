خليفة كولر، الأهلي يتمسك باستمرار النحاس وشوقي مع جهاز روزه حال حسم التعاقد معه

الدوري المصري، تمسك مسئولو النادي الأهلي باستمرار الثنائى عماد النحاس ومحمد شوقي فى جهاز ماركو روزه المدير الفني السابق لنادي لايبزج الألماني والمرشح بقوة لقيادة الأهلي خلفًا للراحل مارسيل كولر الذى تمت إقالته مؤخرًا بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز.

وقال مصدر بالأهلي إن استمرار النحاس وشوقي شرط أساسي للعمل مع أى مدرب أجنبي جديد خاصة وأنها رغبة النادي فى إعداد كوادر جديدة داخل القلعة الحمراء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود الأحد القادم.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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