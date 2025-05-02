خليفة كولر، مصدر بالأهلي يكشف تطورات المفاوضات مع الألماني ماركو روزه

الدوري المصري، قال مصدر داخل النادي الأهلي إن المفاوضات مع الألماني ماركو روزه المدير الفني السابق لفريق لايبزج الألماني تسير بشكل جيد جدا، ولكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق رسمي.

أضاف فى تصريحات خاصة لـ"فيتو": هناك خلافات مالية وأيضا خلافات خاصة بعدد المساعدين المرتقب اصطحابه لهم فى رحلته التدريبية للأهلي ومن ثم لم نتوصل بعد الى نقطة اتفاق.

وأوضح المصدر أن روزه يتمسك بالتوقيع على عقود تدريب الأهلي لمدة موسم واحد فقط فى حين يرغب الأهلي فى الحصول على توقيعه لمدة موسمين بجانب اشتراطات المدرب الألماني الشهير الحصول على مكافآت مالية ضخمة حال الفوز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا ومن ثم تبقى المفاوضات مستمرة ولكنها لم تحسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود الأحد القادم.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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