كيف يُحسّن الذكاء الاصطناعي اختيار الأجنة ونتائج الحمل في التلقيح الصناعي؟

كشفت دراسة طبية حديثة كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في معدلات نجاح التلقيح الاصطناعي.

وأوضحت الدراسة أنه عند الخضوع لعملية التلقيح الصناعي، عادةً ما تتكون أجنة متعددة، ولكن لا تتمتع جميعها بنفس فرص نجاح الحمل واختيار الجنين الأفضل والأكثر قابلية للحياة يمنح أفضل فرصة للحمل بحسب Indian times.

عادةً ما ينظر عالم الأجنة إلى عوامل مختلفة، مثل عدد الخلايا وشكل السيتوبلازم والجنين، ورغم فائدتها وفعاليتها، إلا أن هذه الأحكام ذاتية ولا يمكنها دائمًا التنبؤ بالنجاح.



كيف يقوم الذكاء الإصطناعي بتحليل الأجنة بشكل مختلف



يستطيع الذكاء الاصطناعي التعلم من كميات هائلة من البيانات وتقديم تنبؤات ذكية. يستطيع البشر فعل ذلك أيضًا، ولكن بإمكان الذكاء الاصطناعي القيام بذلك بشكل أسرع وأكثر ثباتًا في عملية التلقيح الصناعي.

تفحص أنظمة الذكاء الاصطناعي صور ومقاطع فيديو التصوير الفاصل الزمني لنمو الجنين ويحلل النظام الأجنة ويقارنها بالنتائج التي يمكن أن تقدمها لنا.

وتشمل هذه النتائج ما إذا كان الحمل قد حدث أم لا.

بناءً على ذلك، يُقيّم الذكاء الاصطناعي الأجنة، مما يُساعد الأطباء على اختيار أفضل جنين، ويمنح أعلى فرصة للحمل. بالإضافة إلى ذلك، يُواصل الذكاء الاصطناعي تحليل المزيد من الصور، ويتطور باستمرار.

يُساعد الذكاء الاصطناعي في التلقيح الصناعي المرضى على تحسين فرص حدوث الحمل وإنجاب طفل سليم، إضافةً إلى ذلك، يحتاج المرضى إلى دورات تلقيح صناعي أقل للحمل، كما أن خطر إنجاب التوائم أقل، فعندما نعرف أي جنين هو الأفضل، يُمكننا اختيار أحد الأجنة بثقة ووضعه داخل الرحم وهذا يعني تقليل التوتر والأدوية، ونتائج أسرع للأزواج الذين يسعون إلى الخضوع للتلقيح الصناعي.

وفقا للدراسة الطبية تميز أدوات الذكاء الاصطناعي بالكفاءة وتوفر نتائج متسقة في جميع المختبرات. بالإضافة إلى ذلك، قد تكشف هذه الأنظمة عن علاقات جديدة بين مختلف سمات الأجنة، كما أنها توفر مزايا اقتصادية كبيرة لأنظمة الرعاية الصحية.

لا يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورةً في اختيار الأجنة فحسب، بل تأخذ بعض الأنظمة أيضًا في الاعتبار تاريخك الطبي لتقديم توصيات شخصية وهذا هو المستقبل



أكدت الدراسة انه لن يحل الذكاء الاصطناعي محل الطبيب، بل سيكون مساعدًا لك لتحسين دورة علاجك ويتخذ الأطباء وعلماء الأجنة القرار النهائي بمعلومات وثقة أكبر من أي وقت مضى.

ويُعد دمج الذكاء الاصطناعي في رعاية الخصوبة من أكثر التطورات إثارة في العصر الحالي، فهو يجمع بين خبرة الأطباء والتكنولوجيا لمساعدة الأزواج على تحقيق حلمهم بالأبوة.

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