الجمعة 02 مايو 2025
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حوادث

التحفظ على قائد ميكروباص دهس سيدة في المقطم

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، التحفظ على قائد سيارة ميكروباص دهس سيدة أثناء عبورها الطريق بـ منطقة المقطم، مما أسفر عن إصابتها، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية.

 

إصابة سيدة دهسها ميكروباص بالمقطم

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة المقطم ووجود مصابة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة الطريق بمنطقة المقطم صدمتها سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات مراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة الميكروباص، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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