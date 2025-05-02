أبرزها قمة تشيلسي وليفربول، مواعيد مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تشهد منافسات الدوري الإنجليزي في الجولات المتبقية صراعا مثيرا لتحديد الأندية المتأهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل بعد تتويج ليفربول بالبريميرليج، وهبوط إيبسويتش تاون وساوثهامبتون وليستر سيتي إلى التشامبيون شيب.

وستتأهل الأندية الخمسة الأولى لدوري أبطال أوروبا، والسادس والسابع للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر على التوالي.

مواعيد مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي

الجمعة 2 مايو 2025

مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً

السبت 3 مايو 2025

أستون فيلا ضد فولهام - 2:30 مساءً

إيفرتون ضد إبسويتش تاون - 5 مساءً

ليستر سيتي ضد ساوثهامبتون - 5 مساءً

آرسنال ضد بورنموث - 7:30 مساءً

الأحد 4 مايو 2025

وست هام يونايتد ضد توتنهام - 4 مساءً

برايتون ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً

برينتفورد ضد مانشستر يونايتد - 4 مساءً

تشيلسي ضد ليفربول - 6:30 مساءً

الاثنين 5 مايو 2025

كريستال بالاس ضد نوتينجهام فورست - 10 مساءً

وضمن ليفربول (82 نقطة) المتوج بلقب الدوري الإنجليزي رسميا قبل 4 جولات من النهاية، التأهل لدوري الأبطال، بينما ما تزال 6 أندية تحتفظ بآمالها.

آرسنال (الثاني، 67 نقطة) هو الأقرب، بفارق 5 نقاط عن نيوكاسل (الثالث)، ومانشستر سيتي (الرابع، 61 نقطة) يتقدم بنقطة عن تشيلسي (الخامس) ونوتنجهام (السادس) بينما يحتل أستون فيلا المركز السابع (57 نقطة).

ويطمح مانشستر سيتي لتحقيق فوزه الرابع علي التوالي أمام وولفرهامبتون اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة 35.

ويدخل السيتي المباراة بمعنويات عالية بعد تأهله لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز 2-0 على نوتنجهام فورست، الأحد الماضي.

ولن تكون مهمة السيتي سهلة أمام وولفرهامبتون، الذي فاز في آخر 6 مباريات بالدوري، ولم يتعادل سوى مرة (1-1 ضد إيفرتون) منذ 8 مارس 2025.

وعلى صعيد متصل يسعى آرسنال لاستعادة انتصاراته بعد تعادله مع كريستال بالاس، حين يستضيف بورنموث، الذي فاز مرة واحدة في آخر 9 مباريات.

وستكون مباراة بورنموث بروفة أخيرة قبل مواجهة باريس سان جيرمان في إياب قبل نهائي دوري الأبطال، بعد خسارة الذهاب 0-1.

تشيلسي ضد ليفربول

ويستضيف تشيلسي فريق ليفربول في قمة نارية، حيث يسعى البلوز لتعزيز آماله الأوروبية بعد فوزين متتاليين.

وتشهد الجولة 35 مباريات حاسمة للتأهل لدوري الأبطال وهي مواجهة أستون فيلا ضد فولهام ونيوكاسل ضد برايتون يوم الأحد المقبل، في حين تختتم الجولة، الاثنين، بلقاء نوتنجهام فورست ضد كريستال بالاس.

كما تشهد الجولة مواجهات إيفرتون ضد ضيفه إيبسويتش تاون، وليستر سيتي مع ساوثهامبتون. ووست هام يونايتد مع ضيفه توتنهام وبرينتفورد مع مانشستر يونايتد.

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