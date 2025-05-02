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رياضة

الأغلى في تاريخ الدوري الألماني، عرض خيالي من بايرن ميونخ لضم نجم باير ليفركوزن

باير ليفركوزن، فيتو
باير ليفركوزن، فيتو

كشفت تقارير إعلامية، أن ادارة نادي بايرن ميونخ حسمت موقفها بشأن التعاقد مع الدولي الألماني فلوريان فيرتز نجم نادي باير ليفركوزن، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وذكرت التقارير أن العرض المالي الضخم قد تصل قيمته الإجمالية إلى 250 مليون يورو باحتساب كافة تفاصيله حسب ما كشفته صحيفة ليكيب الفرنسية مما يجعل انتقاله إلى ريال مدريد مهمة شبه مستحيلة مصطحبًا لمدربه الإسباني تشابي الونسو المرشح لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

الصحيفة الفرنسية قالت إن أولي هونيس وكارل هاينز رومنيجيه هما من يشرفان على إنجاز الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الألماني.

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بايرن ميونخ الإسباني تشابي ألونسو الإيطالي كارلو أنشيلوتي الدوري الألماني باير ليفركوزن فلوريان فيرتز

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