الأغلى في تاريخ الدوري الألماني، عرض خيالي من بايرن ميونخ لضم نجم باير ليفركوزن

كشفت تقارير إعلامية، أن ادارة نادي بايرن ميونخ حسمت موقفها بشأن التعاقد مع الدولي الألماني فلوريان فيرتز نجم نادي باير ليفركوزن، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وذكرت التقارير أن العرض المالي الضخم قد تصل قيمته الإجمالية إلى 250 مليون يورو باحتساب كافة تفاصيله حسب ما كشفته صحيفة ليكيب الفرنسية مما يجعل انتقاله إلى ريال مدريد مهمة شبه مستحيلة مصطحبًا لمدربه الإسباني تشابي الونسو المرشح لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

الصحيفة الفرنسية قالت إن أولي هونيس وكارل هاينز رومنيجيه هما من يشرفان على إنجاز الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الألماني.

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