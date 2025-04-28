نجم بايرن ميونخ يرفض 100 مليون يورو من اتحاد جدة السعودي

رفض الألماني الدولي ليروي ساني نجم فريق بايرن ميونخ عرضا ضخما من الدوري السعودي، في ظل تمسكه الشديد بالاستمرار في صفوف فريقه الحالي.

اتحاد جدة يعرض 100 مليون يورو على ليروي ساني

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ساني رفض عرضا من نادي اتحاد جدة السعودي لمدة 4 أعوام بقيمة 100 مليون يورو.

وكان ساني سيتقاضى 25 مليون يورو في الموسم، إلا أنه رفض العرض لعدم رؤيته مستقبله بعيدا عن بايرن ميونخ.

وأضافت "سكاي" أن ساني يشعر بالراحة مع الفريق وبالعيش في المدينة، ويبقى هدفه الأكبر هو التتويج بلقب دوري الأبطال إضافة إلى كأس ألمانيا.

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ومن المنتظر أن يمتد عقد ساني الجديد مع بايرن ميونخ حتى عام 2028، وسينخفض أجره من 20 مليون يورو في العام إلى 10 ملايين يورو قد تصل ما بين إلى 14 إلى 16 مليون يورو بالحوافز.

يذكر أن ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، أكد يوم السبت الماضي عقب الفوز على ماينز بثلاثية نظيفة، عدم اكتمال تمديد التعاقد مع ساني، إلا أن هناك خطوات بسيطة تفصل الطرفين قبل التوصل لاتفاق نهائي.

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