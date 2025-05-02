زيادة الشك في مصطفى غريب وظهور مخلوقات غريبة في الحلقة 3 و4 من مسلسل بريستيج

تستمر الأحداث في الحلقتين الثالثة والرابعة من مسلسل “بريستيج” داخل مطعم وكافيه بريستيج الواقع في وسط القاهرة، حيث يحاصر الجميع داخل المكان أثناء عاصفة شديدة تضرب المدينة.

وتبدأ الحلقة الثالثة بكشف مفاجئ، فمالك الكافيه، الذي يجسد شخصيته بسام رجب، لم يُقتل كما ظن البعض، بل لا يزال على قيد الحياة، إلا أنه يعاني من فقدان كامل للذاكرة، وغير قادر على تذكر أي شيء أو التعرف على معظم من حوله إثر ضربة على رأسه قال أنها حدثت على يد سيدة.

وتتجه أصابع الاتهام إلى أكرم، الذي يجسد شخصيته محمد عبد الرحمن، نظرًا لعلاقته القوية بالكافيه وولائه الشديد له، مما يجعله في نظر الآخرين مستعدًا لفعل أي شيء للحفاظ عليه.

ويتعرض زجاج الكافيه للشرخ وتحاول السيدات حل الأزمة بواسطة “المانيكير” ولكن تأتي طيور غريبة وتكسر الزجاج وتدخل المياه الكافيه فيصعد الجميع للطابق الأعلى.

لاحقًا، يُشتبه في الطفل المتسول الموجود مع المجموعة، خاصة بعد أن كُشف أنه سرق بعض الأشياء، مما جعل البعض يعتقد أن من يسرق قادر كذلك على القتل، لاسيما أن تامر الجمال كان قد وبخه بشدة قبل دخوله إلى المكان.

ثم تتحول الشكوك إلى مصطفى غريب، المعروف بـ “المستشار إبراهيم”، حيث كان يجري بثًا مباشرًا عبر هاتفه من داخل الكافيه، ما أثار الريبة حول دوافعه، ويُكشف لاحقًا عن محادثات مريبة جمعته بتامر، ما يزيد الغموض حول دوره في الأحداث.

كما يُفصح أكرم عن أن إبراهيم أصر على عرض لقائه التلفزيوني في ذات الوقت الذي تواجد فيه تامر في الكافيه، ما يدفع المجموعة إلى تقييد إبراهيم للتحقيق معه لاحقًا.

من جانبها، تشك السيدة التي تجسد شخصيتها رندة عوض في ديما، خصوصًا بعد أن ظهرت في أحد مقاطع الفيديو التي التقطتها حبيبة بكاميرتها، وهي تتحدث إلى الطفل المتسول بشكل غامض.

وفي تطور غريب، خلال الحلقة الرابعة من مسلسل بريستيج تتجسس سوسكا على حديث دار بين ديما وبسام رجب، حيث يُكشف أن هناك طقم صيني أثري مخبأ داخل النيش، يعود إلى زمن الاحتلال الإنجليزي، وتبلغ قيمته مبلغًا كبيرًا.

فتقرر استغلال حالة التوتر والانشغال، وتدخل النيش لسرقة بعض الأطباق، لكنها تتفاجأ بنزول النيش بها إلى الأسفل، فتسقط في غرفة غامضة تحت الأرض.

يلحق بها كل الموجودين إلى تلك الغرفة المظلمة، المليئة بالأثاث القديم، وفجأة، يهبط حبل من السقف ويقيدهم جميعًا، ثم تظهر ثلاث مخلوقات غريبة، لم يتم الكشف عن هويتهم بعد، مما يضفي على الأحداث بُعدًا غامضًا.

تفاصيل مسلسل بريستيج

‎ يقدم مسلسل بريستيج صناع مسلسل "سفاح الجيزة" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا، والذي يقدمون من خلاله تيمة مختلفة تجمع بين الكوميديا والجريمة والتشويق على مدار ٨ حلقات، حيث تدور أحداث "بريستيج" في مقهى في وسط البلد تقع فيه جريمة قتل خلال عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر ١٤ شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة إلى اللجوء إلى مقهى في وسط البلد، ويكتشف الجميع وجود قتيل مما تصاعد التوترات وأصابع الاتهام حتى يتم الكشف عن لغز الجريمة في الحلقة الأخيرة.

‎وانطلقت حملة مسلسل يانجو بلاي التسويقية في أواخر موسم رمضان ببداية قوية ومشوقة عبر حملة مطلوب للعدالة التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والتي انتشرت فيها صور أبطال المسلسل كمطلوبين للعدالة في شوارع القاهرة وكانت من ضمن الحملة الترويجية للمسلسل، أعقبها الإعلان التشويقي للمسلسل الذي كشف عن أبطال المسلسل محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب، وبالاشتراك مع عدد كبير من النجوم منهم: مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى محمد عبد العاطي، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف.

‎ويحمل مسلسل "بريستيج" توقيع المخرج عمرو سلامة الذي يقدم تيمة المكان الواحد في هذا المسلسل للمرة الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.