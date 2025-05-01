الجمعة 02 مايو 2025
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أخبار مصر

مصر للطيران توقع اتفاقيات خلال الدورة 32 لسوق السفر العربي ATM

الدورة الثانية والثلاثين
الدورة الثانية والثلاثين لمعرض سوق السفر العربي، فيتو

انطلقت فعاليات الدورة الثانية والثلاثين  لمعرض سوق السفر العربي ATM دبي والذي يعقد في الفتـرة من 28 أبريل وحتي 1 مايو 2025  بمركز  دبي التجاري العالمي بمشاركة كبرى شركات السياحة وكلاء السفر ومنظمي الرحلات ونخبة من المتخصصين المعنين بصناعة السفر والطيـران.

 

مصر للطيران توقع اتفاقيات خلال الدورة 32 لسوق السفر العربي ATM

وشاركت مصر للطيران الناقل الوطني المصري في المعرض، حيث   شهد جناح مصر للطيران إقبالًا كبيرًا من زائري المعرض من شركات السياحة ووكلاء السفر وشركات التسويق، كما قام شريف فتحي  وزير السياحة والآثار بزيارة جناح مصر للطيران خلال فترة المعرض. 


وقد حرصت مصر للطيران  متمثلة في مكتبها بدبي برئاسة محمد الأشقر المدير الإقليمي لمصر للطيران  بدبي  وحسام أبو غرارة والسادة مديري المبيعات بمكتب دبي علي عقد عدة جلسات عمل ولقاءات مع ممثلي أهم شركات السياحة والسفر ومنظمي الرحلات بدبي ودول العالم  وذلك لبحث إمكانية عقد اتفاقيات جديدة مع بعض شركات السياحة، كما قام خلال تلك المقابلات باستعراض أحدث عروض وخدمات مصر للطيران الترويجية المواكبة لأحدث التقنيات الفنية العالمية.

كما قام ممثلو الإدارة العامة للتسويق والإدارة العامة للدعاية والإعلام بعقد مجموعة من الاجتماعات مع بعض ممثلي الشركات المقدمة لخدمات التسويق والدعاية والإعلان لشركات الطيران وكذلك مع عدد من المسئولين عن الفعاليات والمؤتمرات بدبي وأبوظبي، فضلًا عن تقديم الهدايا التذكارية المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة والتي حازت إعجاب  ضيوف الجناح.

جدير بالذكر أن مصر للطيـران تقوم بتسيير رحلاتها إلي دولة الإمارات بواقع  4 رحلات يوميًّا إلى دبي بطائراتها من طرازات A320neo وA330-300 وA321neo وB737-800 وDream liner 787-900  بينما تقوم بتشغيل رحلتين يوميتين إلي أبوظبي بطائرات من طراز B737-800 وA320neo  وإلى مدينة الشارقة رحلة واحدةـ يوميًا بطائرة من طراز A321neo ومدينة الفجيـرة بواقع رحلتين أسبوعيًّا بطائرة من طراز  A321neo.

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