الخميس 01 مايو 2025
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رياضة

تشكيل تشيلسي لمباراة يورجوردين في دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

أعلن إنزو ماريسكا مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي تشكيل البلوز لمواجهة مضيفه فريق يورجوردين السويدي، على ملعب تيلي 2 أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وستقام مباراة العودة على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي، يوم الخميس المقبل.

تشكيل تشيلسي أمام يورجوردين

النصر السعودي يعرض 100 مليون إسترليني لضم نجم تشيلسي

يستهدف نادي النصر السعودي، في إبرام صفقة كبرى من صفوف تشيلسي الإنجليزي، لتدعيم فريقه في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن الدولي الإكوادوري مويسيس كايسيدو لاعب وسط يعد هدفا تعاقديا لفريق النصر السعودي، حيث يراه خيارا مناسبا لخط الوسط خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن هذه الصفقة لو تمت قد تكلف خزائن العالمي نحو 100 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن النصر الذي جلب الكولومبي جون دوران من أستون فيلا مقابل 71 مليون جنيه إسترليني في الشتاء الماضي، قد يبرم صفقة جديدة من البريميرليج في الميركاتو الصيفي المقبل.

ورغم أن عقد كايسيدو مع النادي اللندني لا يزال ساريا لمدة 6 سنوات أخرى، إلا أن ذلك لا يمنع النصر من التحرك سعيا للتعاقد معه بمقابل مادي ضخم.

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