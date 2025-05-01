الأخوان بكري وأبو رية أبناء كفر الشيخ يحصدون ذهبيتين وفضية ببطولة إفريقيا للمصارعة

تُوج اللاعبان محمد عبد الباري بكري وأحمد عبد الباري بكري، ابنا كفر الشيخ، بطلا منتخب مصر وابنا المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، بالمركز الأول في بطولة إفريقيا للمصارعة بالمغرب الشقيق، حاصلين على ذهبيتي المصارعة الرومانية أمام بطل دولة الجزائر الشقيق ونامبيا.

كما حقق وليد أبو رية، فضية المصارعة الرومانية والمركز الثاني في منافسات أمام بطل الجزائر، مشاركة منتخب مصر بالبطولة الإفريقية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأعرب الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن سعادته بأداء أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى في منافسات المصارعة الحرة والرومانية، مهنئًا الأخوين "بكرى" و"أبورية"، موضحًا أنه بختام منافسات اليوم الرابع من البطولة، يرتفع رصيد أبطال المشروع القومي من أبناء المحافظة ولاعبي منتخب مصر إلى 6 ميداليات ما بين 3 ذهبيات و3 فضيات.

وأشاد، مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بجهود القائمين على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة، بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور حسام أبو سالم مدير المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ، كابتن ياسر صقر مدرب المشروع، كابتن أبو غنام الرحماني مدرب المشروع، كابتن أحمد البيلي مدرب مساعد، بتدريب لاعبى مصارعة المشروع على تكنيك المصارعة الحرة بالإضافة إلى الرومانية.

وتعد أبرز الاختلافات الرئيسية بين المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة في القواعد والتقنيات المستخدمة، حيث تركز المصارعة الرومانية بشكل أكبر على التصارع الأرضي والاستسلام، بينما تركز المصارعة الحرة على رمي الخصم والسيطرة عليه من وضعية الوقوف، كما يتطلب كلا الأسلوبين مستوى عاليًا من المهارة والقوة والتقنية ليكونا ناجحين.

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