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رياضة

دوري المؤتمر الأوروبي، تشيلسي يتقدم على يورجوردين 0/2 في الشوط الأول

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي يورجوردين السويدي ضد تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 0/2 للبلوز، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب تيلي 2 أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

 

سجل هدفي تشيلسي، جادون سانشو في الدقيقة 12 ونوني مادويكي في الدقيقة 43.

وستقام مباراة العودة على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي، يوم الخميس المقبل.

 

تشكيل تشيلسي أمام يورجوردين

النصر السعودي يعرض 100 مليون إسترليني لضم نجم تشيلسي

يستهدف نادي النصر السعودي، في إبرام صفقة كبرى من صفوف تشيلسي الإنجليزي، لتدعيم فريقه في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن الدولي الإكوادوري مويسيس كايسيدو لاعب وسط يعد هدفا تعاقديا لفريق النصر السعودي، حيث يراه خيارا مناسبا لخط الوسط خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن هذه الصفقة لو تمت قد تكلف خزائن العالمي نحو 100 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن النصر الذي جلب الكولومبي جون دوران من أستون فيلا مقابل 71 مليون جنيه إسترليني في الشتاء الماضي، قد يبرم صفقة جديدة من البريميرليج في الميركاتو الصيفي المقبل.

ورغم أن عقد كايسيدو مع النادي اللندني لا يزال ساريا لمدة 6 سنوات أخرى، إلا أن ذلك لا يمنع النصر من التحرك سعيا للتعاقد معه بمقابل مادي ضخم.

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