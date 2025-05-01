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رياضة

الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد يضرب بيلباو 0/3 في الشوط الأول وحالة طرد

بيلباو ومانشستر يونايتد،
بيلباو ومانشستر يونايتد، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة أتلتيك بيلباو ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 0/3 للفريق الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، على ملعب سان ماميس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

سجل أهداف مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز هدفين في الدقيقتين 37 من ضربة جزاء و45، وكاسيميرو في الدقيقة 30.

وتعرض داني فيفيان لاعب أتلتيك بيلباو للطرد المباشر في الدقيقة 35.

وستجري مباراة العودة يوم الخميس المقبل على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.

 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أتلتيك بيلباو

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: لينديلوف - ماجواير - يورو.

خط الوسط: دورجو - كاسيميرو - أوجارتي - مزراوي.

خط الهجوم: جارناتشو - هويلوند - برونو فيرنانديز.

تشكيل أتلتيك بيلباو ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أجيريزابالا.

خط الدفاع: بيرتشيتشي - ألفاريز - فيفيان - دي ماركوس.

خط الوسط: جالاريتا - ياوريجيزار - بيرنجوير.

خط الهجوم: نيكو ويليامز - مروان سنادي - إينياكي ويليامز.

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