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التعليم العالي تروج لمنتجات بحثية مصرية قابلة للتطبيق الصناعي بالدواء (فيديو)

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

نشرت وزارة التعليم العالي  أولى حلقات سلسلة "بديل المستورد 2025" لتعزيز التصنيع المحلي بالتعاون مع المركز القومي للبحوث. 

حيث بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، نشر أولى حلقات سلسلة مبادرة "بديل المستورد 2025"، التي تسلط الضوء على منتجات بحثية مصرية قابلة للتطبيق الصناعي.

الحلقة الأولى تقدم منتج "السيليلوز الميكروبلوري من مصاص القصب"، وهو مكون أساسي في صناعة أقراص الدواء، يُستخدم كمادة رابطة وحاملة للمادة الفعالة.

المنتج يُعد بديلًا محليًا عالي الجودة لمادة مستوردة بتكلفة مرتفعة، ما يسهم في خفض تكلفة الدواء وتعزيز التصنيع الدوائي الوطني.

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال المخرجات البحثية يمثل أولوية وطنية تدعمها الوزارة بكل قوة، مشيرًا إلى أن مبادرة "بديل المستورد" التي ينفذها المركز القومي للبحوث تُجسد الدور الحيوي للبحث العلمي في خدمة الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.

 

وتتضمن المبادرة تقديم حلول تكنولوجية من خلال أكثر من 200 منتج بحثي في مجالات الصناعة والدواء والزراعة والطاقة، تم تطويرها داخل المعاهد التابعة للمركز، وعدد منها دخل بالفعل حيز التطبيق الصناعي أو نصف الصناعي، ومنها منتجات بديلة يتم استيرادها من الخارج مثل المواد الدوائية الخام والدهانات والبلاط المطاطي وخلايا الطاقة الشمسية.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي ستقوم بنشر سلسلة فيديوهات تعريفية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، بهدف تسليط الضوء على هذه المنتجات البحثية وتعزيز ثقة المجتمع ورجال الصناعة في جدوى المكون المحلي، بما يخدم أهداف الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

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