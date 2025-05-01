ورشة عمل بمحافظة القاهرة لمناقشة منظومة تراخيص المحلات

نظمت محافظة القاهرة ورشة عمل منظومة تراخيص المحال العامة بديوان عام المحافظة تحت إشراف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وبرئاسة اللواء يحيي الأدغم السكرتير العام للمحافظة وحضور اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والمستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا والأمانة الفنية لتراخيص المحال العامة وحضور المهندس محمد عبدالمنعم مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشاركة رؤساء الأحياء بالقاهرة ومهندسي التنظيم ومديري مراكز التراخيص بمحافظة القاهرة تمهيدًا لعقدها في مختلف المحافظات.

تأتى ورشة العمل تنفيذًا لتوجيهات د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتنفيذ مرور ميدانى للأمانة الفنية لمنظومة تراخيص المحال العامة بالوزارة على مختلف المحافظات لعقد ورش عمل مع القيادات المعنية بتنفيذ المنظومة، وفي إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات لدعم ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة في القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وشملت ورشة العمل مناقشة تحديث منظومة تراخيص المحلات بما يساهم في تبسيط خطوات استخراج تراخيص المحال ودعم أصحاب المحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم القانونية.

كما تطرقت ورشة العمل إلى التنسيق مع الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان لإعداد كود حماية مدنية يسهل على المواطنين استيفاء المتطلبات وتفعيل مدد زمنية لرد الجهات المعنية وحل المعوقات التي تواجه أصحاب المحال بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن فرق العمل التى تجوب أحياء القاهرة يصاحبها سيارة مركز تكنولوجى سهلت على أصحاب المحال تقديم طلباتهم فى أماكنهم للاستفادة من التيسيرات المقدمة بالقانون ١٥٤، مشيرًا إلى أن تسليم الأوراق يتم بالمجان.

وتقدم مراكز إصدار تراخيص المحلات بأحياء القاهرة خدمة التراخيص لـ ٥٨٠ نشاط طبقًا للقانون، كما يتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

وحث محافظ القاهرة أصحاب المحال على تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه بها لمراكز الإصدار الثابتة والمتنقلة، أو لفرق العمل المنتشرة بكافة الأحياء لتسهيل اجراءات التقديم كمستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكى له، مؤكدًا أنه يتم منح مقدم الطلب إيصال يفيد تقديم طلب الترخيص بالمجان دون أى مقابل مادى مما يجنب صاحب المحل التعرض لأى قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.

وشدد محافظ القاهرة على مديرى مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال فى ممارسة أنشطتها والدخول فى المنظومة القانونية التى أقرتها الدولة.

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