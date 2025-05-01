مؤتمر تكنولوجيا السكر بالإسكندرية يكشف أحدث أساليب التعامل مع المرض

كشف مؤتمر الغدد الصماء وتكنولوجيا السكر، عن أدوات جديدة لمحاربة مرض السكري والتي لم تكون موجودة لدى الأجيال القديمة، حيث كان المصاب بالنوع الأول من السكري يعاني من مضاعفات قد تصل إلى إغمائه وحدوث مضاعفات على المخ.

ومن جانبه، قال الدكتور بهاء شرف الدين، استشاري أمراض السكر والصحة العامة بوزارة الصحة: الآن أصبحنا نمتلك جهازًا صغيرًا يتم تركيبه على ذراع المريض، يمكننا من خلاله قياس معدلات السكر على مدار 24 ساعة، وربطه بالهاتف".

وأكمل: " حاليًا نستطيع ربط الهاتف الخاص بالأم أو الأب بالجهاز الموجود لدى ابنهم، للتوعية والمتابعة لحالة ابنهم".

وواصل: "ومن ضمن تكنولوجيا السكري هي مضخات الأنسولين، هناك العديد من المرضى الذين لا نستطيع التحكم في معدلات السكري لديهم حتى مع ضبط النظام الغذائي، وبالتالي في هذه الحالات فإن مضخات الأنسولين مثل ثورة في علاج أمراض السكري".

وأشار إلى أن مضخة الأنسولين هي جهاز صغير بحجم صوابع الأيدي، يتم ربطه بالحزام الموجود لدى المريض، يتم توصيله بكاميرا صغيرة تحت الجلد يتم تغييرها كل 3 أيام، ويقوم بتقديم الأنسولين إلى الجسم على مدار الـ 24 ساعة، حيث يمكننا من خلالها التحكم في معدلات السكر سواء بزيادتها أو تقليلها.

وزاد: "كما إننا بات لدينا تداخلات غير جراحية للغدد الصماء والغدة الدرقية، فبعد أن كان الحل الأول سابقًا هو استئصال الغدة الدرقية، حيث إنها تعد عضوًا هاما لا يمكن استئصالها إلا في حالات نادرة ومحاذير محددة، ولكننا حاليًا نستطيع التعامل مع تعقدات الغدد الدرقية عبر تقنيات جديدة كالتردد الحراري"

أوائل المؤتمرات في الوطن العربي التي تتعرض لتقنيات جديدة في الطب

وقال الدكتور حسام غازي، رئيس الجمعية العربية لتداخلات الغدد الصماء وتكنولوجيا السكر، إن مؤتمر تداخلات الغدد الصماء وتكنولوجيا السكري يعد من أوائل المؤتمرات في الوطن العربي التي تتعرض لتقنيات جديدة في الطب، وهي تكنولوجيا السكر والذكاء الاصطناعي، وبند التداخلات غير الجراحية للغدد الصماء والغدة الدرقية.

وأضاف خلال مؤتمر تداخلات الغدد الصماء وتكنولوجيا السكر، النسخة الثانية من مؤتمرها السنوى "الباسيك 2025"، على مدار يومين بمحافظة الاسكندرية: "هذه التقنيات بدأت تنتشر خلال السنوات الماضية عالميًان وبدأت تدخل هذه التقنيات إلى مصر في أخر 5 سنوات، كما أن الدول العربية ليست جميعها تمتلك هذه التقنيات".

وتابع: "المؤتمر شمل يومين كاملين للمحاضرات النظرية ويوم كامل لورش العمل، حيث تم عقد 7 ورش عمل تتناول كافة التقنيات الجديدة للتعامل مع الغدد، كما أننا كان لدينا ورشتين للسكر من النوع الأول والسكر من النوع الثاني".

وواصل: "اليوم الأول تخطى عدد الحاضرين نحو 1000 مشارك، في حين كان عدد الحضور الإجمالي للعام الماضي 1200 فقط، كما أننا لدينا في مؤتمر العام الحالي 36 جنسية ممثلة في المؤتمر، في حين كانت عدد الجنسيات العام الماضي 18 جنسية فقط".

وزاد: "المؤتمر الحالي لدينا فيه نحو 100 بحث مقبول من الشباب العربي من جميع دول الوطن العربي، ورؤساء جمعيات عربية وعالمية".

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