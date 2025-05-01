الخميس 01 مايو 2025
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أخبار مصر

تحذير عاجل، عودة الأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وجنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

بعد العاصفة الترابية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

حالة الطقس اليوم الخميس، انخفاض كبير مفاجئ بدرجات الحرارة ورياح على هذه المناطق

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  حالة الطقس غدا الجمعة،  حيث يسود  طقس مائلا للحرارة  على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد   حار   على  الجنوب،معتدلا  ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء

 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائلا للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وو علة السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا  فى اول الليل، ومائلا للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى:18
 

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