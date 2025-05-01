الخميس 01 مايو 2025
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حوادث

حجز 3 أشخاص بسرقة هاتف محمول من أجنبي في مدينة نصر

حجز 3 أشخاص بسرقة
حجز 3 أشخاص بسرقة هاتف

أمرت النيابة العامة، بحجز 3 أشخاص بسرقة هاتف محمول من أجنبي والتعدي عليه مما أسفر عن إصابته في مدينة نصر وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

 

سرقة هاتف محمول من أجنبي بمدينة نصر

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح بالجسم بأنه حال سيره بالمنطقة محل سكنه فوجئ بقيام 3 أشخاص بافتعال مشاجرة معه وسرقة هاتفه المحمول ولدى محاولته الهرب منهم تعثرت قدمه وسقط على قطع زجاجية مما أدى لحدوث إصابته.

 

وبالفحص وإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول.

 

 

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه لدى أحد صديقهم - يحمل جنسية ذات الدولة - تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة بمديرية امن القاهرة بمدينة نصر سرقة هاتف محمول من أجنبي قسم شرطة مدينة نصر ثالث مديرية أمن القاهرة

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