الأربعاء 30 أبريل 2025
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حوادث

السرعة الزائدة تتسبب في مصرع سائق بحادث تصادم سيارة في مدينة نصر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بالتصريح بدفن جثة سائق سيارة لقي مصرعه في حادث اصطدام سيارته بشجرة أعلى طريق صلاح سالم بالقاهرة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة


تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد باصطدام سيارة بشجرة أعلى طريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة شاب سيارة خاصة به أعلى طريق صلاح سالم اصطدمت بشجرة بسبب السرعة الزائدة مما أدى إلى انحراف عجلة القيادة في يده ثم وقع الحادث الذي أسفر عن إصابته اصابة بالغة أدت إلى وفاته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.

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نيابة مدينة نصر طريق صلاح سالم غرفة عمليات النجدة قسم شرطة مدينة نصر

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