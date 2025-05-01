الخميس 01 مايو 2025
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حوادث

استعجال تقرير المعمل الجنائي بإحراق عامل لسيارة مقاول في الشروق

استعجال تقرير المعمل
استعجال تقرير المعمل الجنائي بإحراق عامل لسيارة

استعجلت نيابة الشروق، تقرير المعمل الجنائي في إقدام عامل على إضرام النيران في سيارة مقاول عقب إلقاء زجاجة بها مادة سريعة الاشتعال داخلها انتقاما منه بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة الشروق وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت مباحث قسم شرطة الشروق قد تلقت بلاغا من مقاول يتهم فيه عامل بإضرام النيران بسيارته بمنطقة الشروق، وبالفحص وإجراء التحريات تبين صحة البلاغ.

 

وكشفت التحريات أن المتهم ألقى زجاجة بها مادة البنزين المشتعل داخل سيارة المجني عليه بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن تفحمها بالكامل دون وقوع أية إصابات بشرية. 

 

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث الشروق في ضبط المتهم وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحجز المتهم على ذمة تحريات المباحث الجنائية. 

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