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ثقافة وفنون

إليسا وماجدة الرومي الأبرز، كل ما تريد معرفته عن مهرجان أعياد بيروت في نسخته العاشرة

نجوم مهرجان أعياد
نجوم مهرجان أعياد بيروت، فيتو

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة العاشرة من مهرجان أعياد بيروت والذي من المفترض أن تنطلق فعالياته يوم 8 يوليو المقبل.

مهرجان أعياد بيروت 2025 

وتنطلق فعاليات أعياد بيروت بحفل كبير للفنانة ماجدة الرومي وذلك يوم 8 يوليو المقبل، كما يشارك المطرب أدم لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان وذلك يوم 24 يوليو، كما يحيي جوزيف عطية يوم 22 يوليو 

حفلات مهرجان أعياد بيروت 2025 


ويحيي المطرب الشامي أيضا ليلة طربية ضمن فعاليات مهرجان أعياد بيروت في دورته العاشرة ومن المقرر إقامته حفله يوم 17 يوليو، كما تحيي ملكة الأحساس إليسا ليلة موسيقية يوم  28  يوليو، تحت شعار حبك متل بيروت  

ومن ناحية أخري كان قد أصر المطرب الشامي أخياء حفله ضمن أعياد بيروت في دورته السابقة بالتزامن وقتها مع  الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت

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