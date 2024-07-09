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ثقافة وفنون

إليسا وميادة الحناوي، أبرز حفلات مهرجان أعياد بيروت

إليسا وميادة الحناوي،
إليسا وميادة الحناوي، فيتو

تشهد دولة لبنان خلال شهر يوليو إحياء عدد من الحفلات الغنائية، خلال مهرجان أعياد بيروت لعام 2024.

 

أبرز حفلات مهرجان أعياد بيروت 

وتحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفل غنائي في لبنان ضمن فعاليات مهرجان أعياد بيروت، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 18 يوليو الجاري ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

أما عن حفل الفنانة القديرة ميادة الحناوي ضمن فعاليات أعياد بيروت فمن المقرر إقامة الحفل يوم 28 يوليو الجاري.

كما يشارك أيضًا الفنانة جوزيف عطية ضمن فعاليات مهرجان أعياد بيروت ومن المفترض إقامة الحفل يوم 23 يوليو الجاري.

 

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