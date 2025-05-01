الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس أنجولا وقرينته يزوران المتحف المصري الكبير (صور)

رئيس أنجولا وقرينته
رئيس أنجولا وقرينته يزوران المتحف المصري الكبير، فيتو
ads

 استقبل  المتحف المصري الكبير اليوم الخميس الرئيس "جواو لورينسو"، رئيس جمهورية أنجولا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وقرينته، وذلك أثناء زيارته الحالية الرسمية لمصر برفقة سفيرة مصر بأنجولا. 

 يأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف المصري الكبير، وحرص مختلف كبار الشخصيات من العالم على زيارته.

 

رئيس أنجولا بجولة داخل المتحف المصري الكبير  

 وكان في استقبالهم رئيس جمهورية أنجولا وقرينته، الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي اصطحبهما في جولة داخل المتحف تضمنت البهو الرئيسي والدرج العظيم والقاعات الرئيسية.


 كما استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للضيوف آخر الاستعدادات للافتتاح الرسمي للمتحف، والمقرر له 3 يوليو القادم.
وأعرب الرئيس الأنجولي عن سعادته بزيارة المتحف، مثنيا على الجهود المبذولة فيه باعتباره واحدًا من أهم متاحف العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري الكبير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المتحف المصري الأعلى للآثار متاحف العالم

مواد متعلقة

السياحة والآثار تعلن إجراء جديدا استعدادا لتشغيل المتحف المصري الكبير
ads

الأكثر قراءة

زيادة القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني 5 أضعاف بالقانون الجديد

زغلول صيام يكتب: عندما يتم الاعتداء على الحكم والرابطة تطنش.. اعرف إننا في الدوري المصري...هل اشترى الأهلي الترام في صفقة بن شرقي؟!

بعد وصول الاقتصاد العالمي لمرحلة الركود، رسالة قوية من ساويرس لـ ترامب

صحيفة برتغالية: مدرب بورتو السابق مرشح لتدريب الأهلي

تعرف على مراحل التقاضي في واقعة طفل البحيرة بعد الحكم على المتهم بالمؤبد

آخر كلام، موعد ومكان نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

مصرع 7 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

الجرام ينخفض 110 جنيهات، تراجعات كبيرة تضرب أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

4 مدربين وطنيين قادوا الفراعنة للتتويج بأمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أول الأشهر الحرم، الأزهر يوضح فضائل شهر ذي القعدة

معجزة سيدنا نوح كما وردت في القرآن الكريم

في عيد العمال، تعرف على مكانة العمل في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية