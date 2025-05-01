رئيس أنجولا وقرينته يزوران المتحف المصري الكبير (صور)

استقبل المتحف المصري الكبير اليوم الخميس الرئيس "جواو لورينسو"، رئيس جمهورية أنجولا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وقرينته، وذلك أثناء زيارته الحالية الرسمية لمصر برفقة سفيرة مصر بأنجولا.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف المصري الكبير، وحرص مختلف كبار الشخصيات من العالم على زيارته.

رئيس أنجولا بجولة داخل المتحف المصري الكبير

وكان في استقبالهم رئيس جمهورية أنجولا وقرينته، الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي اصطحبهما في جولة داخل المتحف تضمنت البهو الرئيسي والدرج العظيم والقاعات الرئيسية.



كما استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للضيوف آخر الاستعدادات للافتتاح الرسمي للمتحف، والمقرر له 3 يوليو القادم.

وأعرب الرئيس الأنجولي عن سعادته بزيارة المتحف، مثنيا على الجهود المبذولة فيه باعتباره واحدًا من أهم متاحف العالم.

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