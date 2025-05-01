على ملاعب الأهلي، انطلاق اليوم الأول لمنافسات بطولة التنس الدولية

انطلقت اليوم الخميس، منافسات البطولة الدولية للتنس تحت 18 عامًا ناشئين وناشئات ITF World Tour J60، التي ينظمها الأهلي للمرة الأولى، وتستمر حتى 11 مايو الجاري، على مجمع ملاعب التنس بمقر النادي بالجزيرة.

وشهدت منافسات اليوم مشاركة 7 ناشئين و3 ناشئات في الدور قبل التمهيدي، تأهل منهم حبيبة أحمد رمضان، وتاليا محمد مصطفى، وكادى معتز غراب، ويونس محمد، وكريم خالد، وكريم رفيق، وعمر عماد، للدور التمهيدي للبطولة بعد الحصول على الكارت الذهبي والتي تنطلق منافساتها بعد غد السبت.

وتنطلق قرعة الدور التمهيدي للبطولة غدًا الجمعة في السادسة مساء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وتعد البطولة واحدة من أبرز بطولات فئة J60 في أجندة الاتحاد الدولي للتنس.

تقام البطولة بمشاركة أكثر من 160 لاعبًا ولاعبة تحت 18 سنة من 40 جنسية مختلفة، بنظام خروج المغلوب، وذلك على مجمع ملاعب التنس بمقر النادي بالجزيرة، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة عصرًا.

تهدف البطولة التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي إلى إكساب اللاعبين المزيد من الخبرات، من خلال الاحتكاك بمدارس ومستويات مختلفة، وكذلك تسليط الضوء على المواهب المميزة.

ويشرف على البطولة كابتن طارق ماهر، حكم عام البطولة، وأحمد طارق، مدير البطولة، ودكتور طارق صبحي رئيس جهاز التنس، وأحمد عبد الغني مدير إداري البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.