شاهد غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة المصري

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك، ألبوم صور لـ غرفة ملابس الأبيض قبل مواجهة نظيره المصري المقرر لها اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب، في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك زيه البديل باللون الأسود الكامل خلال مباراة المصري البورسعيدي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب، في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

المصري

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق الأول من مايو فى ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

بيسيرو مدرب الزمالك

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى دوري نايل.

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.

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