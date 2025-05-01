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رياضة

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة حسم لقب الليجا أمام ريال مدريد

برشلونة
برشلونة

 تلقي نادي برشلونة ضربة قوية، تثير قلق المدرب الألماني هانز فليك، قبل مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني المقرر لها 11 مايو.

وتعادل برشلونة على ملعبه أمام إنتر ميلان (3-3)، أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

إصابة كوندي لاعب برشلونة 

وجاءت الضربة، بإصابة الفرنسي جول كوندي الظهير الأيمن للبارسا الذي سقط على أرض الملعب في الدقيقة 42 من مباراة إنتر، وهو يشعر بآلام في عضلة الساق الخلفية.

وخرج كوندي من الملعب في ظل عدم قدرته على استكمال اللقاء، ليحل إريك جارسيا بدلًا منه.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، سيخضع كوندي لفحوصات طبية دقيقة اليوم الخميس لتحديد حجم الإصابة، لكن المؤشرات الأولية توحي بأنها إصابة عضلية تتجاوز التمزق البسيط.

ومن المحتمل أن يغيب كوندي عن مواجهة بلد الوليد السبت المقبل في الدوري الإسباني، إضافة إلى لقاء الإياب أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال، وكذلك الكلاسيكو المرتقب ضد ريال مدريد يوم الأحد 11 مايو الجاري.

ويعد لقاء الكلاسيكو حاسمًا في مصير لقب الليجا هذا الموسم، في ظل تفوق برشلونة المتصدر على ريال مدريد الوصيف بفارق 4 نقاط.

وتم رصد كوندي يغادر ملعب مونتجويك وهو يعرج، واكتفى بالقول للكاميرات: "سنرى غدًا"، في إشارة إلى انتظار نتائج الفحوصات.

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أبطال أوروبا الألماني هانز فليك الدوري الإسباني المدرب الألماني الكلاسيكو الفرنسي جول كوندي

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